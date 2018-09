Mondiaux de vélo de montagne : De bons résultats canadiens chez les moins de 23 ans

(Sportcom) – La piste de vélo de montagne de Lenzerheide a souri aux athlètes canadiens en action chez les moins de 23 ans. Le Québécois Marc-André Fortier était du départ et a été le 20e à rallier l’arrivée, vendredi, en Suisse.

L’athlète originaire de Victoriaville a accumulé un retard de 4 minutes 16 secondes sur le vainqueur, le Sud-Africain Alan Hatherly (1 h 21 min 22 s).

«Le gars en avant de moi sur la ligne de départ est mal parti et je me suis retrouvé très loin. J’ai eu une bonne journée quand même. J’ai remonté les positions et j’ai fini fort. Je suis bien content de ça», a indiqué Fortier.

Raphaël Auclair, de Québec, s’est classé 32e avec un écart de 5 minutes 54 secondes.

Le Britanno-Colombien Sean Fincham a terminé au 12e rang (+3 min 9 s) tandis que les Ontariens Quinton Disera et Gunnar Holmgren ont fini respectivement 27e et 35e.

Chez les femmes, Laurie Arseneault a pris le 21e rang. L’athlète de Terrebonne a terminé la course 10 minutes 24 secondes après la gagnante.

Juliette Tétreault, de Val-des-Monts, a été la 42e à rallier l’arrivée avec deux tours de retard.

La Britanno-Colombienne Emily Unterberger s’est classée 20e et la Néo-Écossaise Mackenzie Myatt, 27e.