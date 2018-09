Nom du nouveau pont Champlain : le public invité à donner son avis

MONTRÉAL – Le public peut ajouter son grain de sel dans le processus visant à baptiser le nouveau pont Champlain du nom complet du fondateur de l’explorateur : Samuel de Champlain.

Ainsi, comme les ponts Jacques-Cartier et Honoré-Mercier, le nouveau lien fluvial actuellement en construction entre les rives de Montréal et de Brossard, pourrait s’appeler pont Samuel-De Champlain.

Cette proposition respecterait la politique canadienne de dénomination des infrastructures, laquelle favorise l’utilisation du nom complet des personnages historiques.

«J'encourage tous les résidents de la région de Montréal ainsi que tous les Canadiens à donner leur avis sur cette proposition visant à nommer le nouveau pont en tant que pont Samuel-De Champlain. Ce nouveau pont constituera un héritage durable pour l'innovation et le design canadiens et son nom devrait également être une source de fierté», a indiqué François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, par communiqué.

TVA Nouvelles rapportait jeudi que les travaux de construction du nouveau pont Champlain sont exécutés à 85 %. L’ouverture est toujours prévue pour le 21 décembre prochain.

Les intéressés sont invités à donner leur avis par courriel à l’adresse suivante : infc.npsl-nbsl.infc@canada.ca ou par courrier régulier : Infrastructure Canada, Grands ponts, 180, rue Kent, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1P 0B6. La période de consultation est du 7 au 21 septembre.