Nouveau départ pour le botteur Simoneau

Les dernières années ont été marquées de hauts et de bas pour Louis-Philippe Simoneau, mais le botteur des Carabins de l’Université de Montréal a pris les bouchées doubles pour conclure son parcours universitaire sur une bonne note.

« Je me suis entraîné fort cet hiver et je me sens mieux dans mon corps, a raconté Simoneau. J’ai perdu une quinzaine de livres et je suis plus flexible. Je suis en pleine forme tant physiquement que mentalement. Le mot d’ordre cette année est de ne pas me mettre de pression. »

Le départ de Félix Ménard-Brière vers la LCF lui offre une opportunité d’augmenter son temps de jeu. « Le départ de Félix me donne la chance d’avoir le poste de botteur de dégagement. Félix m’a beaucoup aidé l’an dernier. Il me donne des conseils et on s’est entraîné ensemble cet hiver. On a continué de se parler pendant la saison. »

« Des hauts et des bas »

Après une belle carrière collégiale avec les Élans de Garneau, Simoneau s’est joint aux Bleus en 2014. Après une bonne première saison, Simoneau a perdu son poste de botteur de précision aux mains de David Deschamps en 2015 et il s’est accordé une année sabbatique en 2016 avant de revenir au bercail l’an dernier.

« Il y a eu des hauts et des bas. Ça ne peut pas toujours bien aller. En 2015, je n’avais pas les statistiques souhaitées et David faisait super bien. En 2016, j’avais besoin d’une pause sur le plan académique. Depuis l’âge de 16 ans, j’étais parti de la maison et je suis retourné chez mes parents. J’avais encore le cœur bleu et je suis revenu avec les Carabins à l’hiver 2017. »

Simoneau a effectué tous les bottés lors du premier match face aux Redmen de McGill avant de céder sa place au quatrième quart. « Je suis vraiment à l’aise dans les trois types de bottés. Les gars ne sont pas inquiets quand j’embarque sur le terrain. J’ai encore des points à améliorer et je fais beaucoup de vidéos avec Byron [Archambault]. »

Danny Maciocia note une différence importante chez son botteur de 5e année. « Il est beaucoup plus confiant en ses moyens que dans le passé, a affirmé le pilote des Bleus. C’est aussi un bon leader et il aide nos jeunes botteurs. »