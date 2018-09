De nos jours, ça n’étonne plus personne de voir une ancienne gloire du rock âgée de plus de 70 ans continuer de montrer son savoir-faire avec fougue devant des milliers de fans. Par contre, s’enfermer dans un studio et en ressortir avec un album remarquable comme Paul McCartney vient de le faire avec Egypt Station, c’est pas mal plus rare.

À 76 ans, le plus célèbre gaucher de la planète montre sur ce dix-septième effort solo, produit par Greg Kurstin (Adele, Sia, Foo Fighters) que sa réserve de créativité ressemble à un puits sans fond et que son sens de la mélodie demeure un cran au-dessus de la compétition.

Il a beau être un ex-Beatles, avec tout ce que ça comporte d’aura mystique, une telle vivacité à un âge aussi tardif force l’admiration. Photo courtoisie

Sur l’éclectique Egypt Station, Paul McCartney fait des clins d’œil à son passé tout en s’assurant que l’ensemble garde une touche contemporaine.

Ainsi, des titres comme la coquine Come on to Me, récit d’un flirt, ou Who Cares évoquent l’esprit juvénile des Beatles de la première heure sans pour autant sentir la poussière. C’est joyeux et ça donne l’envie de taper du pied.

C’est cependant dans ce registre léger qu’on entend la seule note discordante, le single Fuh You, d’ailleurs unique chanson qui n’est pas l’œuvre de Sir Paul.

Écrite par le producteur et fabricant de hits à la chaîne Ryan Tedder, Fuh You ressemble à tous ces hits jetables après usage de notre époque. McCartney n’avait pas besoin d’aller là.

Vulnérabilité et explorations

Le meilleur d’Egypt Station arrive dans la seconde moitié. Lancée par la très belle Dominoes et Back in Brazil, une chanson bien écrite qui aurait cependant mérité de meilleurs arrangements, celle-ci nous replonge dans les explorations sonores des Fab Four de leurs années studio.

Mordant sur Ceasar Rock, McCartney abat ses meilleures cartes lorsqu’il déballe coup sur coup la tirade anti-Trump Despite Repeated Warnings et la suite Hunt You Down/Naked/C-Link, deux pièces de plus de six minutes dont la structure fait écho à des classiques comme A Day in the Life et Band on the Run.

Est-ce que ce nouveau McCartney vieillira bien ? Sans le luxe du recul historique, il est hasardeux de situer Egypt Station dans le gigantesque répertoire de cet artiste d’exception. Il est cependant peu risqué d’en faire un des meilleurs albums de pop-rock de 2018. Egypt Station | ★★★★

♦ En vente aujourd’hui.