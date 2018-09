On s'habille comme Lara Jean de To All the Boys I've Loved Before

Dès qu'on a vu To All the Boys I've Loved Before, Lara Jean est devenue notre nouvelle source d'inspiration mode, alors on vous montre comment copier 5 de ses plus beaux looks!

1. Pour le look années 70, il vous faut:

Un chandail rayé à manches longues (25$)

Une jupe en jeans avec des boutons (23$)

Et un collier avec un petit coeur (7$)

2. Pour le look "grunge", il vous faut:

Une chemise en flanelle verte (25$)

Un t-shirt gris très simple (13$)

Une paire de short beige taille haute (14$)

Un sac à dos cognac 11,50$

Et des bas genoux bourgognes10$

3. Pour le look "Wednesday Addams, mais encore plus cool", il vous faut:

Un blouson aviateur bleu - et on a trouvé EXACTEMENT LE MÊME, en rabais en plus! (20$)

Et une robe noire avec un collet blanc (30$)

4. Pour le look un peu hippie, mais avec une twist, il vous faut:

Un t-shirt en velour rose (29$)

Et une robe longue de style salopette (79$)

5. Pour le look double chemise trop adorable, il vous faut:

Une chemise rose avec un ruban au collet (30$)

Une autre chemise, parce que pourquoi pas, mais à carreaux (39$)

Et une jupe noire, même si on ne la voit pas dans la photo, croyez-moi, elle existe (31$)

Et voilà! Vous avez tout ce qu'il vous faut pour devenir Lara Jean Covey. Un doux mélange de romantisme, de nostalgies des années 90 et de mélange de textures. On adore!

