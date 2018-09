Pas le même talent

Les Sénateurs misaient sur six joueurs avec une petite expérience de la LNH. Il n’y en avait aucun dans le camp du CH. Il y avait donc un monde de différences entre les deux équipes. Les recrues des Sens l’ont emporté facilement 4 à 0 en plus de dominer largement la colonne des tirs au but, vendredi soir à la Place Bell à Laval.

Ils se sont illustrés

Photo Martin Chevalier

Samuel Harvey

Gardien | Invité à ce camp, le gardien des Huskies de Rouyn-Noranda peut sortir la tête haute de son premier match.

Photo Martin Chevalier

Josh Brook

Défenseur | Brook, un choix de 2e tour en 2017, est un bon patineur et il joue avec robustesse.

Photo Martin Chevalier

Alexandre Alain

Ailier | Il n'a pas marqué, mais il se tient proche de l’action. Un des rares bons attaquants dans ce match.

Photo Martin Chevalier

William Bitten

Ailier | Il a du caractère et du cœur. Implication honnête.

Photo Martin Chevalier

Stephen Dhillon

Gardien | À l’image d’Harvey, Dhillon a limité les dégâts. Il a donné un seul but.

Ils devront faire plus

Photo Martin Chevalier

Jesperi Kotkaniemi

Centre | Kotkaniemi jouait un premier match avec l’uniforme du CH sur ses épaules. Le Finlandais a souvent perdu la rondelle. Un signe d’une grande nervosité.

Photo Martin Chevalier

Lukas Vejdemo

Centre | Le choix de 3e tour en 2015 du CH n’était tout simplement pas visible sur la glace.

Photo Martin Chevalier

Michal Moravcik

Défenseur | Moravcik a représenté la République tchèque au Ch. du monde. On s'attendait à plus.

Photo Martin Chevalier

David Sklenicka

Défenseur | Le Tchèque a aussi connu un faux départ. Il se retrouvait souvent hors position.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Allan McShane

Ailier | Décrit comme un attaquant talentueux, McShane n’a rien montré de son potentiel. Mais il a juste 18 ans.