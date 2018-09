Robert Wickens en piteux état

La famille du pilote automobile Robert Wickens a indiqué jeudi que le Canadien avait subi de multiples fractures et une rupture de la moelle épinière lors de l’accident qui a marqué le Grand Prix IndyCar disputé le 19 août sur le circuit de Pocono, en Pennsylvanie.

Wickens a également été touché à la cage thoracique, au cou, au tibia, aux deux jambes et à l’avant-bras droit, selon un communiqué diffusé jeudi. Cette semaine, il est de nouveau passé sous le bistouri pour traiter des blessures aux mains et aux membres inférieurs. Le conducteur de l’écurie Schmidt Peterson Motorsports devrait être admis prochainement dans un centre de rééducation.

Les proches du principal concerné ont par ailleurs livré davantage de précisions à propos de son état de santé, n’ayant pas apprécié de voir certaines informations circuler dernièrement.

«Des sources non vérifiées ont dressé un portrait inexact de sa condition, et ce, sans autorisation. On a présenté une situation moins grave qu’elle l’est en réalité. Nous voulions donner une liste claire de ses blessures, dans un désir de transparence, et montrer la sévérité de l’épreuve que son fils, son frère, sa fiancée, ses amis et ses coéquipiers ont dû traverser», a écrit la famille, ajoutant que la convalescence durerait plusieurs mois.

En l’absence de Wickens, Carlos Munoz terminera la saison pour Schmidt Peterson Motorsports.