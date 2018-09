Sommes-nous masochistes ?

« En cette période de négociations pour le renouvellement de l’ALENA, on entend dire quotidiennement que l’on souhaite un accord gagnant-gagnant. Ne s’agit-il pas d’un pléonasme ? Lorsque nous ratifions une entente, nous sommes d’accord avec son contenu, donc l’entente est gagnante pour chacune des parties, non ? Pourquoi alors ajouter un qualificatif ? Pourrions-nous avoir un accord gagnant-perdant sans être masochistes ? » Cette longue question, étoffée, d’un lecteur, D. Delisle, nous amène à constater que la locution adjectivale gagnant-gagnant, calque de l’anglais win-win, est non seulement acceptée dans l’usage, mais validée par la plupart des ouvrages de référence et des dictionnaires. La langue évolue, parfois dans d’étonnantes directions. On pourrait bien sûr dire solution sans perdant, situation où tout le monde gagne... ou simplement accord, comme le propose notre lecteur. Précisons que gagnant est invariable dans la locution gagnant-gagnant (on ne dira pas une solution gagnante-gagnante).