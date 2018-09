Tous les items (ou presque) de ce resto de Saint-Henri sont à moins de 8$ et végétariens

Les bonnes adresses ne cessent de se multiplier dans Saint-Henri. Cette fois, c’est un tout nouveau comptoir végétarien où luncher qui vient de s’installer dans le quartier.

Le restaurant Hank vient tout juste d’ouvrir ses portes et offre un menu végétarien à un prix plus qu’abordable.

Selon le site Eater, le propriétaire de l’établissement souhaite permettre aux étudiants et aux Montréalais ayant un petit budget de s’offrir un bon repas sans trop dépenser. Avec des items déjeuners entre 3$ et 6$ et un menu midi entre 5$ à 8$, Hank risque de faire bien des heureux.

Pouding de chia maison, smoothies, sandwich déjeuners, yogourt avec granola maison, salade de nouilles soba, sandwichs au fromage de chèvre et poivrons grillés avec sumac... Les plats à emporter feront rapidement de Hank un incontournable du quartier. Enfin un endroit où «manger santé» ne veut pas dire «vider son portefeuille»!

En plus, le look de la vitrine rappelle ces charmants petits comptoirs qu’on retrouve à Brooklyn... Pour voir à quoi ça ressemble, c'est par ici.

Pour plus d'infos, c'est par ici. Pour lire l'entrevue avec le propriétaire, c'est par ici.

Hank

4619 Notre-Dame Ouest

Ouvert de 7h à 14h (lundi au vendredi)

Ouvert de 8h à 14h (samedi)

