Trump veut une enquête sur l'auteur du texte incendiaire du New York Times

Le président des États-Unis demande à son ministre de la Justice qu'il enquête sur l'auteur du texte incendiaire sur Donald Trump écrit par un haut fonctionnaire anonyme et publié plus tôt cette semaine dans le New York Times.

CNBC rapporte que c'est ce qu'il a affirmé vendredi à des journalistes à bord d’Air Force One. «Nous allons regarder ce qu'il a, de qu'il a donné et ce dont il parle et aussi où il est maintenant», a affirmé le président américain.

Il a ajouté que le haut fonctionnaire en question possède une accréditation de sécurité de haut niveau et qu'il ne voulait pas qu'il soit dans ses rencontres.

Plus de détails à venir...