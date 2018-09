Un nouvel album en chantier

Mario Pelchat prépare présentement un nouvel album de chansons originales, son premier depuis Toujours de nous, lancé en 2010. Le chanteur a tout de même du pain sur la planche ; la sortie a été fixée pour l’an prochain, mais le processus créatif est à peine amorcé.

« Je n’ai pas encore commencé à écrire. En fait, j’ai toutes sortes d’ébauches, mais je n’ai juste pas une chanson de terminée. Je travaille mieux sous pression, alors c’est sûr que ça va se faire », confie-t-il au lancement de l’album de Matt Lang au La Tulipe, mardi dernier.

L’interprète de Pleurs dans la pluie a en effet été plutôt occupé ces dernières années, notamment avec ses obligations de vigneron. La prochaine étape de cette passion ? Rendre ses vins accessibles au grand public.

« On embouteille le blanc et le rouge au début octobre. On va toujours être au Marché des Saveurs au Marché Jean-Talon, mais on va essayer de trouver d’autres points de vente. Ça devrait se faire au courant de la prochaine année ou au début de l’autre », avance-t-il.