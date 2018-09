Une première maison pour Travis Cormier

Travis Cormier vole maintenant de ses propres ailes : sa colocation avec son ancien coach de La Voix, Éric Lapointe, a pris fin cet été.

« J’ai déménagé ; je me suis loué une maison pas loin de Montréal. Je ne suis pas parti trop loin d’Éric, alors il ne va pas trop s’ennuyer ! De toute façon, je ne suis pas très souvent à la maison. Je ne sais pas quoi faire, lorsque je suis chez moi. Alors je suis toujours parti en show ou avec des amis », raconte le rockeur de 24 ans, croisé au lancement du nouvel album de Matt Lang.

Mais comme le dit l’expression, « plus ça change, plus c’est pareil ». Les deux chanteurs sont demeurés très, très proches. En fait, la situation n’est pas si différente depuis qu’ils n’habitent plus ensemble.

« Je suis quand même bien trop souvent chez Éric », admet Travis Cormier en riant.