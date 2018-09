Une première rentrée

L’animateur Sébastien Benoît et sa conjointe Karine Dumont se sont bien préparés à la toute première rentrée scolaire de leur fils, Laurent, 5 ans. L’expérience s’est donc faite sans heurt... ou presque.

« Je pensais capoter, mais je n’ai pas capoté pantoute. Ils nous mettent ça sur une semaine : une heure avec l’enfant, une heure sans enfant, ensuite une journée complète », raconte la maman, aux côtés de son conjoint à la première du nouveau spectacle de Sylvain Cossette.

« Sincèrement, c’est émouvant, mais il n’y a pas de douleurs. C’est juste une évolution normale. Ça va super bien. Il ne chiale pas. Il est content », ajoute Sébastien Benoît.

Un incident a tout de même bouleversé l’animateur et sa conjointe, jeudi matin.

« Il est rentré en courant dans la cour d’école et il a trébuché. Il fallait que ça arrive le premier matin qu’on n’a pas le droit de rentrer dans la cour d’école », raconte-t-il.

« On était sur le bord du grillage, on a vu qu’il a trébuché, qu’il pleurait et on ne pouvait rien faire ! Let it go, comme on dit », ajoute Karine Dumont.