Voici l’ultime spot «instagrammable» où aller cueillir des pommes près de Montréal

Ça y est! La saison des pommes est officiellement commencée. Vous pouvez vous adonner à votre activité préférée de l’automne sans gêne ni retenu dès maintenant!

Pour ce faire, l’un des plus beaux endroits où aller cueillir vos pommes près de Montréal est sans aucun doute les Vergers Lafrance.

Située à Saint-Joseph-du-Lac, l’entreprise familiale offre des centaines de pommiers dans lesquels vous pouvez piger vos variétés de pommes favorites et en profiter pour prendre quelques clichés (un peu quétaines, mais assumés) dans les champs. Peu importe la température, le décor est magnifique!

Après avoir cueilli vos pommes, allez faire un tour à la mini-ferme pour saluer les animaux. Il vous sera définitivement impossible de ne pas éclater de rire en entendant les chèvres jaser entre elles!

Finalement, avant de quitter, faites un «stop» à la cidrerie du Domaine Lafrance. C’est là que sont fabriqués d’excellents cidres et spiritueux que vous pouvez trouver à la SAQ. Mais tant qu’à être sur place, pourquoi ne pas en profiter pour déguster un peu, et possiblement repartir avec votre produit préférer en plus de votre sac de pommes?

Pour connaître toutes les activités qui ont lieu durant la haute saison aux Vergers Lafrance, c’est par ici.

Les Vergers Lafrance

1473 chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac

L’accès au site est gratuit

