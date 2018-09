Water-polo : les Canadiennes s’inclinent en quart de finale

(Sportcom) – Les joueuses canadiennes de water-polo ont été vaincues 9-6 par les Australiennes en quart de finale de la Coupe du monde de Sourgout, en Russie, vendredi.

À la fin du premier quart, les représentantes de l’Australie menaient 3-1. Les Canadiennes ont limité leurs rivales à un point en deuxième période et se sont également inscrites au tableau pour la deuxième fois de la rencontre. Les deux formations ont chacune trouvé le fond du filet à deux reprises au troisième engagement. L’écart s’est creusé d’un point à la dernière reprise.

«Les Australiennes représentent toujours des adversaires redoutables. Elles sont grandes, fortes et rapides, et elles ont bien commencé le match. Ce genre de défaite est toujours difficile pour une équipe. C’est le temps de nous regrouper et de nous concentrer sur le match de demain [samedi] afin de revenir en confiance. Notre objectif demeure les Jeux olympiques et nous continuons de travailler pour l’atteindre», a commenté la joueuse québécoise Krystina Alogbo.

Les représentantes de la province Élyse Lemay-Lavoie, Joëlle Békhazi, Axelle Crevier et Shae Fournier étaient aussi de la partie.

Les Canadiennes se battront pour la cinquième place à leur prochaine sortie.