LEROUX MÉTIVIER, Rita



Est décédée le 2 juillet 2018 à l'âge de 91 ans, Rita Métivier-Leroux, épouse de feu Marcel Leroux (ancien propriétaire de Verdun Pièces d'auto). Originaire de Victoriaville, elle a vécu à Verdun et Ville Lasalle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle et Jacques (Claire Leblanc), ses petits-enfants Patsy (Alain Charrette), Caroline, Sophie (Steve Lespérance) et Alexandre, ses arrière-petits-enfants Gabriel, Maude et Zoé ainsi que François-Xavier Staechelin son ami de coeur.Elle laisse également dans le deuil ses frères Jean-Noël (Margot Charland), Eddy (Lina Gauthier) et ses belles-soeurs Simone Taillon (feu Roger), Lucie Joyal (feu Lionel), Yolande Cadorette (feu André), Jacqueline Leroux (feu Roland Loubier), Françoise Malette (feu Denis Leroux) et son filleul Martin Leroux, son beau-frère Maurice Bourret (feu Jeannine Leroux), de même que plusieurs neveux et nièces.Rita était la soeur de feu Père Onil (P.M.E.), Soeur Rose (R.H.S.J. Hôtel-Dieu), Lucien (feu Jacqueline Cloutier), Irène (feu Joseph Gagnon) et Gisèle (feu Bruno Bergeron).La famille vous recevra au:4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V1E7où son urne ainsi que celle de son mari, Marcel Leroux, seront exposées le samedi 15 septembre de 12h à 14h15, suivi de l'inhumation à 14h30 lors d'une célébration hommage en leurs honneurs, dans le respect pour leurs vies parmi nous.Ceux qui le désirent pourront faire des dons aux organismes ou fondations de leurs choix.