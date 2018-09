BASTIEN (née Lépine), Suzanne



À la Cité de la Santé, le 27 août, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Suzanne Lépine.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Gilles) et Robert (Anabela) Bastien, leur père Yves Bastien, ses petits-enfants Maxime, Sara et Ève, une arrière-petite-fille Charlie, parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'église St-Sylvain, 750 boul. St-Sylvain, Laval, le samedi 15 septembre à 13h. La famille y recevra les condoléances dès 11h.