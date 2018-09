PIGEON, Léo-Paul



Décédé à Richelieu, Qc, le 26 août 2018, à l'âge de, le P. Léo-Paul Pigeon Missionnaire Oblat de Marie Immaculée. Il avait 83 ans de vie religieuse et 77 ans de vie sacerdotale.En plus de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces, de nombreux amis, et d'anciens étudiants.L'urne sera exposée le vendredi 14 septembre à partir de 18h30 à la460, 1ère RueRichelieu, J3L 4B5Un temps de prière communautaire aura lieu à 19h30. Le lendemain, le samedi 15 septembre, visites à partir de 12h30 suivies des funérailles à 14h au même endroit.À noter: Une messe commémorative aura lieu à Ottawa en l'église Sacré-Coeur le samedi 29 septembre à 11h.