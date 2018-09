RICHER, Gustave



À Montréal, le 26 août, est décédé M. Gustave Richer, à l'âge de 88 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Françoise (Lemieux) Richer, ses filles Claudine (Michel Prévost) et Hélène (Gaëtan Lemay), ses petits-enfants Sébastien, Maxime, Louis-Guillaume et Marielle, ainsi que plusieurs parents et amis.Le samedi 15 septembre, à l'église Saint-Sixte de Ville St-Laurent (située au 895, rue de l'Église), la famille recevra les condoléances à 10h et les funérailles suivront à 11h.La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel soignant de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour les bons soins prodigués.