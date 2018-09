TREMBLAY, Monique



À l'Hôpital de Verdun, le 4 septembre 2018, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Monique Tremblay, résidente de St-Hubert, fille de feu Wilfrid Tremblay et de Denise Carmel.Elle laisse dans le deuil sa conjointe Claudette, ses soeurs Yolande (Denis) et Hélène (Jean-Pierre), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4le jeudi 13 septembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le vendredi 14 septembre 2018 à partir de 12h. Les funérailles suivront à 14h en l'église de St-Hubert, 5310 chemin Chambly, St-Hubert, Qc, J3Y 3N7.