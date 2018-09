VILLENEUVE, Suzanne

(née Paradis)



À LaSalle, le 30 août 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée Madame Suzanne Paradis, épouse de feu André Villeneuve.Elle laisse dans le deuil son frère Michel, ses nièces Karen (Giustino), Michelle (Alain), Véronique (Hugues) et Chantale (Benoit), son neveu Stephen (Isabelle), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 septembre 2018 de 10h à 16h30 et de 18h à 20h au complexe funéraire:Des fleurs ou un don à la Fondation de votre discrétion serait apprécié en sa mémoire.