THIBAULT Claude



À Montréal, le 4 septembre 2018, est décédé à l'âge de 65 ans, M. Claude Thibault, fils de feu Rachelle Plourde et de feu Adélard Thibault et conjoint de Mme Chantale Genest, domicilié à Prévost.Maintenant auprès de son fils William, il laisse dans le deuil sa conjointe Chantale, sa fille Marjorie, sa soeur Normande Thibault (Marcel Paquette), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces autres parents, de nombreux amis, sans oublier ses précieux collègues de bureau.La famille recevra vos condoléances le vendredi 14 septembre de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter de 10h au salon de la400 PLACE DU CURÉ-LABELLEST-JÉRÔMEwww.maisontrudel.comLes funérailles seront célébrées le samedi 15 septembre à 14h en l'église de la paroisse St-Antoine.