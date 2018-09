GAUDRY, Jean-Guy



À la Maison Victor-Gadbois, le 1er septembre 2018, est décédé à l'âge de 85 ans, M. Jean-Guy Gaudry.Il laisse dans le deuil ses enfants Manon (Clément) et Daniel, ses petits-enfants Sébastien, Simon et Audrey ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 14 septembre 2018, de 19h30 à 21h30 et samedi le 15 septembre 2018, de 9h à 11h à la:Une cérémonie religieuse suivra à la chapelle même du salon funéraire à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois.La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel pour leur soutien ainsi que les bons soins prodigués.