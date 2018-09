FORGET, Claude



À Montréal, le jeudi 30 août 2018 est décédé, à l'âge de 72 ans, Claude Forget, conjoint de Huguette Lavallée.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa belle-mère Adrienne Lavallée, ses tantes Jacqueline Landry, Denise Forget et Lucille Forget (Jean-Guy Poulin) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 15 septembre 2018 de 13h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.Des dons en sa mémoire à la Société de recherche sur le cancer seraient appréciés.