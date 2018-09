DUFAULT, Gilbert



À Montréal, le 3 septembre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé Gilbert Dufault, époux de feu Marjorie Mc Lean.Il laisse dans le deuil sa fille Lina, sa petite-fille Kayla, Sylvain Aubry (Brigitte Trudel), les filles de celui-ci Catherine et Marie-Hélène, son amie de coeur Thérèse Beaupré, son beau-frère Marcel, ses belles-soeurs Lise, Alida, Estelle (Arthur Fitspatrick) et Maude, ses neveux, ses nièces, plus particulièrement Manon et son fils Samuel, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 14 septembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h au :T : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 20h en la chapelle du complexe funéraire.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.www.cancer.ca