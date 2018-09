5 événements pour l’automne

1. La 13e édition montréalaise du concours international World Press Photo se tient présentement jusqu’au 30 septembre, au Marché Bonsecours. Un rendez-vous à ne pas manquer pour être surpris, choqué, emballé et séduit par les photos finalistes de la 61e édition de ce prestigieux concours. Ces dernières ont été sélectionnées parmi 73 044 images prises par 4548 photographes de 125 pays différents. Au Marché Bonsecours.

2. Le festival culinaire Martinique Gourmande revient pour une 11e édition, du 13 au 23 septembre, dans les bars et restaurants participants de Montréal et de Québec. Cette nouvelle édition a pour thème « Du sucre, des épices... et des grands rhums ». Pendant toute la durée du festival, des chefs et mixologues des établissements participants proposeront un menu, des plats et des cocktails inspirés de leur vision de la gastronomie de cette île que l’on surnomme « île aux Fleurs ».

3. VIA Rail Canada et le Train de Charlevoix ont conclu une entente qui permet aux voyageurs de réserver une place à bord de ces deux trains en une seule transaction. Les voyageurs d’Ottawa ou de Montréal peuvent ainsi se rendre à Québec, prendre la navette entre la gare du Palais et celle située au pied de la Chute Montmorency, et monter à bord du Train de Charlevoix, et ce, en une seule transaction. Une belle escapade en cette période où les arbres se parent de leurs plus belles couleurs. Jusqu’au 21 octobre.

4. À Toronto, la Tour nationale du Canada, mieux connue sous le nom de la Tour du CN, soulignait récemment son 42e anniversaire. Pour l’occasion, elle dévoilait son tout nouveau plancher de verre et ses nouvelles parois panoramiques vitrées, s’étendant du plafond au plancher. Grâce à elles, les enfants et personnes à mobilité réduite peuvent désormais profiter pleinement de cette vue plongeante sur la ville. Par la même occasion, on a lancé l’application Viewfinder que l’on peut télécharger sur ses appareils mobiles. Disponibles en cinq langues, dont le français et l’anglais, elle propose de spectaculaires images panoramiques (360 degrés) de Toronto et ses environs, de jour et de nuit. D’une hauteur de 553,33 mètres, la Tour nationale du Canada accueillait l’an dernier plus de 1,98 million de visiteurs.

5. C’est maintenant le temps de réserver ses billets de saison pour ceux qui aiment voyager sans prendre l’avion. Pour connaître la programmation et le titre des films de voyage de Passeport pour le monde (https://filmpttw.com/fr/) et Les Grands Explorateurs.