GRENIER, Fleur-Ange



De Rivière-Rouge, le 20 août 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Fleur-Ange Grenier, épouse de feu M. Ernest Brière.Elle laisse dans le deuil ses enfants Aline (Jean), feu Claude, Mado, Jocelyne (Marcel) et Josée (Alain), ses petits-enfants Jeannine (Jean), Chantal (Alain), Jean-François, David (Julie), Mélina (Dany), Andréann (Dylan) et Mathieu (Anick), ses arrière-petits-enfants, son frère Louis, sa soeur Noëlla, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église de L'Annonciation le samedi 15 septembre à 13h30. La famille sera présente dès 13h pour recevoir les condoléances.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur ou à la Société canadienne du cancer.