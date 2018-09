CHARETTE, Thérèse



À St-Jérôme, le 6 septembre 2018, est décédée à l'âge de 86 ans, Mme Thérèse Charette.Elle laisse dans le deuil son conjoint feu M. Jean-Paul Champagne et ses enfants Suzie et Yves, son fils Daniel Séguin, ses petites-filles Stéphanie (Julien Trudel) et Cynthia (Nicolas Cayer), ses arrière-petites-filles Megan et Abby, sa soeur Fernande (Rosaire Riopel), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 17 septembre 2018 de 10h à 13h à laDESROSIERS ET FILS INC.10, DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔMEUne prière aura lieu au salon à 13h.