ROBERGE, Raymond



De Boucherville, le 3 septembre 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Raymond Roberge, PhD Ing., époux de Mme Tina Theresa Turner.Ancien de l'École Polytechnique, l'Université de Pennsylvanie, l'Université de Manchester et du Massachusetts Institute of Technology, Raymond était retraité de postes de direction dans le domaine de l'énergie dont 27 ans à l'institut de recherche de l'Hydro-Québec.Perfectionniste, il citait Einstein:Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils David, sa petite-fille Célia Roberge, ses frères, ses soeurs René (Gertrude), Madeleine (Ezio), Jacqueline, Isabelle, Damien (Suzanne), sa belle-soeur Anne, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents, amis et collègues.La famille recevra vos condoléances au:549, SAMUEL-DE CHAMPLAINBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6Tél. : (450) 655-6036le vendredi 14 septembre de 16h à 21h, le samedi de 9h30 à 10h30.Les funérailles auront lieu le samedi 15 septembre à 11h en l'église Ste-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville. L'inhumation aura lieu au cimetière Mont-Royal, en privé.Les dons peuvent être dirigés vers le "McGill University Research Centre for Studies in Aging".https://aging.mcgill.ca