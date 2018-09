GOSSELIN, Guy



Le 6 septembre 2018, à Montréal est décédé M. Guy Gosselin, époux de feu Jeannine Gosselin née Dionne.Il laisse dans le deuil ses trois enfants Roger (Monique), Linda et Bernard (Chantal), sa petite-fille Laurence et son petit-fils Dominic, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 14 septembre 2018 à la2125 NOTRE-DAMELACHINE514-639-1511de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 15 septembre 2018 à compter de 9h. La cérémonie suivra à 10h en la chapelle de la résidence.L'inhumation des cendres aura lieu le 22 septembre à Bic, Rimouski.