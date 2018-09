MILLETTE-BELLEMARRE

Pauline



À Longueuil, le 29 août 2018, est décédée à l'âge de 82 ans, madame Pauline Millette, épouse de monsieur Lucien Bellemarre.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Michèle (Denis), Lucie (Daniel), Chantal (Jean) et Patrick (Chantal), ses neuf petits-enfants, ses deux arrière-petits-enfants, ses soeurs Simone, Claudette, Céline et Ginette, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 23 septembre 2018, de 13h à 16h à laLes funérailles seront célébrées à 16h en la chapelle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Source Bleue.La famille tient à remercier l'équipe de soins de la Maison Source Bleue.