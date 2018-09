PAYETTE, Andrée



À Montréal, le dimanche 29 juillet 2018 est décédée, à l'âge de 75 ans, Andrée Payette, épouse de feu René Richard.Elle laisse dans le deuil, sa soeur Francine, la famille Richard (Colette), ses neveux et nièces ainsi que ses précieux amis Ginette et Raymond Morissette.Vous pouvez lui rendre un dernier hommage le mardi 11 septembre 2018 entre 17h et 19h au complexe funéraire:Au lieu de fleurs, des dons à la Société de recherche sur le cancer ou à la SPCA seraient appréciés.