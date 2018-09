CYR, Clothilde



Le 8 juillet 2018 à St-Basile N.-B., son village natal où elle était revenue en 2010 pour vivre une retraite paisible, Clothilde est entrée chez Dieu comme elle entrait en classe, avec douceur, espoir et sérénité.Elle était heureuse d'avoir accompli sa mission d'enseignante d'anglais, "with love", à la Polyvalente Émile-Nelligan et à l'École Père-Marquette, puis à la Paroisse Saint-Barthélémy de Montréal, où elle a préparé, "avec amour", des adultes et des enfants à recevoir les sacrements. Tous se souviendront de sa délicatesse et sa bienveillance."Encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà." Thessaloniciens 5:11Elle laisse dans le deuil sa soeur, Gisèle r.h.s.j. de St-Basile, sa filleule Nathalie, ses neveux, nièces et leurs familles et ses ami(e)s de Montréal, spécialement Suzanne Aubry et Jean Racette.