CASTONGUAY, Guy



Le 3 septembre 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Guy Castonguay, époux de Mme Jacqueline Lajoie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, sa fille Ginette (Jean-Paul), ses petits-enfants Marie-Hélène (Marc-André) et Christine (François), ses arrière-petits-enfants Abie, Mia-Kim et Sydney, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 septembre 2018 de 13h30 à 17h à la: