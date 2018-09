BEAUDOIN, Guy



Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le décès de M. Guy Beaudoin, fils de feu Bernard Beaudoin et feu Yvette Girard, le 3 septembre 2018.Il laisse dans le deuil ses soeurs Nicole et Francine, sa fille Brigitte ainsi que ses neveux et nièces.Une messe sera célébrée le mercredi 12 septembre à 13h30 en la Chapelle Notre-Dame-de-la-Résurrection située au 4601, chemin de la Côte-Des-Neiges, Montréal, H3V 1E7, suivie de l'inhumation.