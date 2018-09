ROUSSEAU, Simonne



Le 2 septembre, à l'âge de 92 ans, est décédée Simonne Rousseau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise (Renald), Nicole et Jacques (Nicole), ses petits-enfants Line, Eric, Pascal et Nancie, ses quatre arrière-petits-enfants Sarah, Benjamin, Félix et Élodie, ses trois soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera vendredi le 14 septembre de 13h à 17h, à:7679, BOUL TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2450 463-1900Les funérailles auront lieu le vendredi 14 septembre dès 17h en la chapelle du salon même.Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.