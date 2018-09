Au moins 13 morts dans un accident routier en Afghanistan

KABOUL, Afghanistan | Au moins 13 personnes ont été tuées et 25 autres blessées dans un accident de la circulation entre un autobus et un camion samedi matin sur une route du sud de l'Afghanistan, ont indiqué les autorités.

L'autobus qui transportait environ 40 passagers «circulait entre Helmand et Kandahar et a percuté un camion», stationné sur le bord de la route, «avant de se retourner», a indiqué à l'AFP Abdul Hamid Afzali, responsable des routes et du trafic routier dans la province.

Selon le porte-parole de la police de Kandahar, Abdul Bashir Khaksar, «13 personnes ont été tuées et 25 autres blessées».

Un bilan différent a été apporté par le porte-parole du gouverneur de la province, Mohammad Aziz Azizi, selon lequel «15 personnes ont été tuées, dont trois femmes et trois enfants, et 25 autres blessées».

L'accident est survenu au lever du jour en Afghanistan, à 6 h du matin (1 h 30 GMT) sur le district de Zherai, dans la province de Kandahar.

De nombreux accidents mortels de la circulation surviennent en Afghanistan en raison de l'état de la chaussée et du non-respect des règles de conduite.