MOUSSEAU, André



À Montréal, le 4 septembre 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé André Mousseau.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Hugues (France Thibodeau), Carolyn (Jean-Yves Datey) et Martin, ses petits-enfants Benjamin et Jacob, sa soeur Nicole (Daniel), ainsi que d'autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le jeudi 13 septembre 2018 de 15h à 20h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréal. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (cancer.ca) ou à la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal(societedesoinspalliatifs.com)