GAUTHIER BESNER

Madeleine



À Salaberry-de-Valleyfield, le 3 septembre 2018, à l'âge de 94 ans et 9 mois, est décédée Mme Madeleine Gauthier, épouse de feu M. Florent Besner, anciennement de St-Clet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Évelyne (Claude Brouillard), Daniel (feu Diane Thauvette), Odette (feu Réal Lauzon), feu Serges (feu Ginette Soucisse), Ninon (François Rousseau) et Jacques (Suzanne Dumont), ses 15 petits-enfants, ses 15 arrière-petits-enfants, son frère Gilles Gauthier (Réjane Besner), ses belles-soeurs Jeannine Pharand-Gauthier et Simone Brabant-Gauthier ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 14 septembre de 14h à 17h et 19h à 21h30 et le samedi 15 septembre de 9h à 10h30 au100, ROUTE 338COTEAU-DU-LAC, QC(450) 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles suivront le samedi 15 septembre à 11h en l'église St-Clet, 611, Route 201, St-Clet. Inhumation au cimetière de St-Clet.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges, 90 Como-Gardens, Hudson, seraient appréciés.