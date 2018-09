DUQUETTE, Claude



Le 16 juillet 2018, est décédé à la Maison de Soins Palliatifs de Laval, M. Claude Duquette, à l'âge de 89 ans, époux de feu Marcelle Cadieux.Il laisse dans le deuil ses enfants Christiane (Sylvain Murphy) et Jean-François, ses petits-enfants Fanny et Francis, sa soeur Josée-Réjane, son beau-frère Yvon, et plusieurs neveux et nièces.Il a été à l'emploi de Radio-Canada pendant 37 ans et membre de plusieurs comités d'administration dont la FADOQ, l'APADOR, la fondation de l'Age d'Or du Québec et Les Retrouvailles.La famille vous accueillera au salonle samedi 15 septembre de 13h à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de Soins Palliatifs de Laval ou à la Société de Recherche sur le cancer.