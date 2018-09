Cadre financier de QS : des revenus à la hauteur de nos rêves (partie 1)

Mario Dumont est tombé en bas de sa chaise en apprenant que 65% des Québécois-e-s appuient l’engagement de Québec solidaire « d’augmenter les revenus du Québec de 12 milliards $ en adoptant un nouveau régime fiscal pour augmenter les impôts des riches ».

Je ne suis nullement surpris. C’est tout simplement logique.

Les Québécois-e-s ne sont pas dupes. Elles et ils savent très bien que pour se payer collectivement une assurance dentaire, réduire de 50% les tarifs du transport en commun, instaurer (progressivement ou non) la gratuité scolaire et réduire le temps d’attente aux urgences, les 4 promesses les plus populaires dont j’ai parlé dans un autre texte, ça coûte cher.

Un cadre financier qui va « balancer »

Mais d’abord, rétablissons les faits : QS a annoncé le 27 août dernier des revenus additionnels de 12,9 milliards $ pour le Québec au terme de son premier mandat. Cette somme proviendra d’une réforme de la fiscalité des particuliers et des entreprises, mais également de d’autres sources de revenus.

Québec solidaire ne s’est pas limité à « faire payer les riches ». Le parti de Manon Massé et de Gabriel Nadeau-Dubois propose aussi de générer des revenus supplémentaires avec des moyens que n’ont pas le courage de mettre en place les autres partis.

QS a en effet identifié 12 sources additionnelles de revenus et d’économies qui vont lui permettre de présenter un cadre financier qui va « balancer », quand il va révéler aussi la colonne des dépenses.

Certes, Québec solidaire veut financer ses propositions en mettant à contribution les plus riches de notre société, individus (2 G$) comme entreprises (2,1 G$) par une fiscalité plus progressive.

Quelques autres exemples de revenus anticipés par QS : Pharma-Québec et l’assurance médicaments (2,5 G$), des redevances bonifiées pour les minières (0,25 G$) et sur l’eau pour les entreprises (0,43 G$), la réduction de la rémunération des médecins (0,9 G$), la lutte à la corruption et à l’évasion fiscale (0,84 G$). En plus de cela, QS prévoit des retombées économiques à la suite de mesures déjà proposées, comme son plan de transition économique (1,7 G$) et la hausse du salaire minimum à 15$/heure (0,8 G$).

Une question de choix politiques

Avant la CAQ, qui a révélé son cadre financier aujourd’hui, Québec solidaire était le seul parti à dire comment il entend financer ses engagements électoraux.

Pourtant, c’est le seul parti contre lequel s’élèvent les commentateurs politiques, avec un certain mépris, en répétant à tous crins que la formation de gauche n’est pas crédible économiquement, sans prendre la peine de le démontrer avec des faits.

À celles et ceux qui se demandent sans cesse où QS va prendre le fric pour financer ses engagements, j’ai juste envie de répondre tout aussi démagogiquement : à la même place que les gouvernements ont choisie pour financer Bombardier (3G$), le pont Champlain (4 G$), la hausse du salaire des médecins spécialistes (1 G$) ou encore la construction du CHUM (3.6 G$), du CUSM (2,4 G$) ou l’hypothétique 3e lien à Québec (entre 4 et 10 G$).

Le Québec a donc du fric. La question n’est pas de savoir si nous avons les moyens de financer des projets emballants, mais bien de déterminer ensemble quels sont ces projets.

Au lieu de croire aveuglément les commentateurs politiques qui reprennent les « spins » des adversaires de Québec solidaire qui, bien souvent, proposent une copie édulcorée de ses propositions (comme le PLQ au sujet de l’assurance dentaire ou le PQ avec sa gratuité scolaire « progressive »), ne devrions-nous pas plutôt s’attarder à discuter de la pertinence des propositions solidaires?

« Moins pire » que Bourassa et Lévesque

Au cours des quatre prochaines années, Québec solidaire propose de faire croître les revenus de l’État québécois de 26%. Durant son premier mandat, Robert Bourassa les a doublés (100%) alors que son successeur, René Lévesque, les a augmentés de 76%.

« Peu importe le bilan qu'on tire de ces deux gouvernements, on conviendra qu'ils ont changé la vie du peuple québécois et qu'ils ont voulu faire face aux défis de leur époque. », déclarait Simon Tremblay-Pepin qui a participé à l’élaboration du cadre financier de QS.

C’est ce que vous propose aussi ce parti le 1er octobre prochain : faire les bons choix pour le Québec se donne des moyens financiers à la hauteur de nos rêves.

p.s. la suite prochaine de ce texte abordera le « réalisme » des propositions solidaires dans le contexte actuel.