Canadienne de cœur avant tout

Sur papier, Carson Branstine détient la double citoyenneté canadienne et américaine depuis sa naissance. Mais c’est à Montréal que la joueuse de 17 ans a découvert dans les deux dernières années qu’elle est, plus que tout, une Canadienne de cœur.

« Son entraîneur a réalisé que j’avais aussi la citoyenneté canadienne et il m’a dit que je devrais essayer de m’entraîner avec Tennis Canada. Au départ, je ne savais pas trop quoi en penser, mais dès que j’ai essayé, j’ai réalisé à quel point les entraîneurs prenaient soin des athlètes. J’ai senti que j’avais peut-être besoin d’une structure plus petite et personnalisée », a-t-elle raconté à sa sortie du court, samedi.

« Il y a une raison pour laquelle Bianca (Andreescu), Denis (Shapovalov), Félix (Auger-Aliassime) et plusieurs autres joueurs connaissent autant de succès. Nous sommes tous heureux en jouant au tennis et nous nous soutenons. C’est comme une famille, et ça me tient à cœur. »