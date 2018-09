GAGNÉ, Lise



À la Maison Aline Chrétien, le 24 août 2018, est décédée à l'âge de 60 ans, Mme Lise Gagné, conjointe de feu M. Michel Désalliers, fille de feu M. Bernard Gagné et Mme Normande Bédard. Elle demeurait à Charette.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil son fils Martin Désalliers Gagné (Michèle Lafontaine), ses frères et soeurs, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.Madame Gagné a été confiée à la:2280, 105e AVENUE, SHAWINIGAN(secteur Shawinigan-Sud), G9P 1P1