Ce labyrinthe géant est l’endroit parfait où aller frencher en secret cet automne

C’est à Laval que vous devez vous rendre pour une date originale cet automne. Pour la toute première année, la Ferme Forget a mis sur pied un labyrinthe géant dans son champ de maïs.

Depuis le mois d’août, vous pouvez vous rendre à la ferme située à Laval pour vivre l’expérience du labyrinthe. Vous aurez deux options, le parcours court d’une durée de 20 minutes environ, et le second qui dure plus ou moins 1 heure.

Bien entendu, si vous avez l’intention de frencher entre deux plants d’épis de maïs, on vous suggère fortement d’emprunter le long parcours.

Actuellement, les départs ont lieu tous les 15 minutes entre 9 h et 16 h. La Ferme Forget a l’intention de faire une version «dans le noir» de son labyrinthe. Les détails ne sont pas encore dévoilés, mais on peut en déduire que ça risque d’être dans le cadre des festivités d’Halloween. À suivre...

Pour l’instant, c’est de jour que ça se passe alors mettez de la crème solaire, apportez votre bouteille d’eau et prenez-vous une p’tite gomme avant de partir ;)

Labyrinthe géant de la Fermer Forget

7901 avenue Marcel Villeneuve, Laval

Pour savoir où il fait bon frencher à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!