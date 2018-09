Cette immigration qui nous divise

L’immigration est un enjeu majeur pour le Québec, tant du point de vue économique que social et culturel. Il faut en débattre sereinement, car il engage notre avenir.

Dans son « Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration : Au Québec pour bâtir ensemble », le gouvernement du Québec s’est doté, pour la première fois, en 1991, d’une politique publique qui demeure, à ce jour, la référence, quel que soit le parti au pouvoir.

Le français, un pilier

La ministre de l’Immigration d’alors, Monique Gagnon-Tremblay, en avait défini les contours autour de quatre axes. L’immigration doit contribuer :

au redressement démographique ; à la pérennité du fait français : à la prospérité économique ; et à l’ouverture du Québec sur le monde.

Elle avait aussi précisé que « dans une société d’accueil résolument francophone, démocratique et pluraliste », le succès de l’intégration dépendait de « la manière dont nous sélectionnons les candidats à l’immigration ».

Ainsi, dès le départ, le français avait été considéré comme un pilier de cette intégration. Qu’en est-il, aujourd’hui, du bilan du gouvernement Couillard à ce chapitre ?

La réponse nous a été donnée par le vérificateur général qui, dans son rapport du 23 novembre 2017, en a dressé un portrait accablant : échec sur toute la ligne.

À peine le tiers des immigrants se sont inscrits à des cours de français, et plusieurs les avaient abandonnés ;

Parmi ceux qui avaient complété les cours, plus de 90 % n’avaient pas atteint le « seuil d’autonomie langagière », à l’oral, c’est-à-dire qu’ils étaient incapables de fonctionner en français au travail ou aux études ;

À peine 3,7 % avaient réussi le test de la « compréhension écrite » en français.

C’est inadmissible. Alors que 75 millions de dollars ont été consacrés à la francisation dans la seule année 2016-2017, comment le gouvernement peut-il justifier un tel fiasco ?

L’intégration économique

L’autre enjeu qui revient souvent dans l’actualité est la régionalisation de l’immigration. Au-delà des promesses, le gouvernement n’a jamais mis en place les mesures adéquates pour accueillir et retenir les immigrants en régions.

Pire encore, en 2014, alors qu’il nous annonçait des pénuries de main-d’œuvre, il a procédé — austérité oblige — à la fermeture de sept bureaux de l’immigration en régions, abandonnant à leur sort les nouveaux arrivants, les petites entreprises et les organismes d’insertion à l’emploi.

Après avoir déclaré, le 9 mars 2016, qu’il voulait avoir 60 000 nouveaux arrivants par année pour régler le problème de la pénurie de main-d’œuvre, M. Couillard a porté son dévolu sur le seuil de 50 000.

Or, nous en avons reçu autour de 53 000 par année en 2016 et 2017, et la pénurie est toujours là. M. Legault estime, pour sa part, qu’il faut ramener cet objectif à 40 000 et surtout veiller à ce que les immigrants apprennent le français, connaissent les valeurs québécoises et soient bien intégrés sur le marché du travail.

Au-delà des chiffres, peut-on faire un débat sérieux sur les problèmes réels que vivent les immigrants au Québec ? Car il serait illusoire de croire que l’immigration, quel qu’en soit le seuil, pourrait combler, à elle seule, les 100 000 emplois disponibles au Québec.

Des solutions existent pour pallier la pénurie de main-d’œuvre. Par exemple, pourquoi ne pas donner une chance aux jeunes autochtones, comme l’a suggéré Ghislain Picard, le 30 août dernier, à Radio Canada ?

Selon le recensement de 2016, il y aurait une dizaine de grands centres urbains qui comptent des populations autochtones, dont environ 35 000 dans la région de Montréal et près de 12 000 dans la région de Québec. On les retrouve aussi à Saguenay, Sept-Îles, Val-d’Or, Sherbrooke, Trois-Rivières, etc.

Vous avez dit pénurie de main-d’œuvre en régions, qu’attendez-vous pour former et embaucher de jeunes autochtones ? Ils sont déjà dans les régions.