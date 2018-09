Chine: nouvel excédent commercial record avec les États-Unis en août

PÉKIN, Chine | L'excédent commercial de la Chine avec les États-Unis s'est envolé en août au niveau record de 31,06 milliards de dollars, selon des chiffres officiels publiés samedi, en dépit de la guerre douanière engagée entre Pékin et Washington.

Cet excédent, dont l'ampleur abyssale exaspère l'administration Trump, a gonflé de 18,7% par rapport en août 2017, et fortement grimpé par rapport au niveau de juillet, en raison d'un bond de 13% sur un an des exportations du géant asiatique, et ce malgré l'imposition depuis juillet par les États-Unis de droits de douane punitifs.