Combien d’immigrants monsieur Lisée?

L’immigration est devenue cette semaine l'enjeu principal de cette élection. C’est une excellente nouvelle. Les Québécois souhaitent que les politiciens viennent proposer des repères sur cette délicate question.

Clarté à la CAQ et au PLQ

La position de la CAQ est claire. François Legault souhaite diminuer le nombre d’immigrants de 50000 à 40000. Cette mesure s’accompagnera d’une hausse de l’aide versée aux nouveaux arrivants et d’un meilleur encadrement afin de faciliter leur intégration. L’idée de la CAQ est d’accueillir moins, mais mieux.

La position du PLQ est aussi bien connue. Avec Philippe Couillard, la logique du « toujours plus » s’applique. Rappelons qu’il souhaitait ardemment augmenter les seuils à 60 000, et cela sans faire de l’intégration et de la francisation une priorité.

Confusion au PQ

La CAQ et le PLQ font preuve de clarté et de cohérence. On ne peut pas en dire autant du chef du PQ.

Jean-François Lisée a déjà affirmé que le Québec pourrait recevoir jusqu’à 65 000 immigrants. Vous avez bien lu, plus que Philippe Couillard!

Dans la dernière année, sa position était plutôt de dire qu’il fallait dépolitiser le débat sur le nombre d’immigrants à recevoir. Il aurait confié à la Vérificatrice générale le soin de déterminer qu’elle était la capacité d’accueil du Québec, ce qui n’est ni sa mission, ni son mandat.

Visiblement coincé entre Legault et Couillard sur la question de l’immigration, Lisée s’est surpassé hier en contorsion et louvoiement pour trouver un peu d’espace médiatique.

Dans une seule et même conférence de presse, il a réussi le tour de force de passer par plusieurs positions, toutes plus incohérentes les unes que les autres.

Il a tout d’abord fustigé les chiffres de la CAQ et reproché à Legault de faire de la numérologie.

Ensuite, il a rappelé la position du PQ de dépolitiser les chiffres de l’immigration,

Il du même souffle évoqué une possible réduction du nombre d’immigrants à 28 000.

De 65 000 a 28 000, Lisée a désormais le record du plus grand nombre de positions de l'histoire de la politique québécoise sur un même sujet.

Il a montré son incapacité à articuler la moindre position cohérente sur la question de l’immigration.

Les électeurs sont pourtant en droit d’exiger une position claire.

Alors monsieur Lisée, combien?