Coupe Banque Nationale: Gabriela Dabrowski et Katherine Sebov au deuxième tour des qualifications

Après une première manche désastreuse, la Canadienne Gabriela Dabrowski s’est reprise pour vaincre la Serbe Jovana Jaksic en trois manches de 0-6, 6-4 et 6-4 au premier tour des qualifications de la Coupe Banque Nationale, samedi, à Québec.

Dabrowski, 549e au monde en simple, a réussi trois bris dans ce match. La rencontre a duré 1 h 41 min. Elle affrontera maintenant la gagnante du duel opposant sa compatriote Alexandra Vagramov (1171e) à l’Américaine Jennifer Elie (497e).

La Canadienne Katherine Sebov (291e) a également accédé au deuxième tour en défaisant l’Américaine Emina Bektas (279e) en deux sets de 6-2 et 6-4. Elle croisera le fer avec Tereza Martincova (228e). Les Canadiennes Jada Bui et Carson Branstine étaient également en action et elles se sont respectivement inclinées devant Maria Mateas et Marie Bouzkova.