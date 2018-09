DUROCHER, Gilberte

née Kirouac



De Blainville, le 5 septembre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Gilberte Kirouac, épouse de feu M. Louis Durocher.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Josée (Daniel) et Pascal (Isabelle), sa petite-fille Marie-Joëlle (Marc-André), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLE (angle autoroute 640)ROSEMÈREle vendredi 14 septembre de 19h à 22h. Une courte célébration aura lieu cette même soirée à 20h30 au salon.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer de Lanaudière serait apprécié.