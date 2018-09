RICARD, Albert



De Boucherville, le 30 août 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur Albert Ricard, époux de Madame Lise Baron et père de feu Jean.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Danièle, ses petits-enfants Francis et Léa-Kim, ses soeurs, ses frères, ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 14 septembre 2018 de 17h à 21h30 au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 15 septembre 2018 à 11h en l'église St-Louis de Boucherville au 220 rue Claude-Dauzat , et de là, au Cimetière Près du Fleuve.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.